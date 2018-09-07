В следующем году полиция будет планировать работу, исходя из результатов социсследований

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в будущем году ведомство планирует свою деятельность, исходя из результатов социологических исследований, и уже сейчас разработана процедура оценки уровня доверия граждан к работе правоохранителей.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины, соответствующий вопрос обсуждался в рамках расширенного совещания руководства Национальной полиции. Основными индикаторами оценки работы правоохранителей является отношение граждан к деятельности полицейских, а также ощущение безопасности на территории, где они проживают, передает Интерфакс-Украина.

«В частности, в ведомстве разработан проект приказа, предусматривающий процедуру оценки работы полиции. Кроме того, этим приказом определены индикаторы, по которым независимая социологическая служба будет проводить исследования», – говорится в сообщении.

Анкета была разработана на основе опыта польских коллег во взаимодействии с высшими учебными заведениями системы МВД, Институтом социологии Национальной академии наук, Государственным научно-исследовательским институтом МВД, Общественным советом при МВД. Кроме того, к процессу присоединились посольства Польши и Канады в Украине, а также специалисты Консультативного миссии Европейского Союза.

«Анкета содержит 33 вопроса, которые помогают определить мнение и отношение граждан как к работе органов и подразделений полиции, так и по ощущениям безопасности на территории, где проживают респонденты. Кроме того, социологическое исследование имеет целью определить уровень латентной преступности, готовность граждан сообщать о случаях, с которыми они ранее не обращались к полиции, а также измерить эффективность работы местного отдела полиции», – говорится в информации.

Сейчас все подготовительные задание выполнено. Приказ об определении индикаторов завизировано во всех руководителей МВД и будет представлен на подпись министру внутренних дел.

С.Князев отметил, что планирование работы ведомства в следующем году будет основываться на анализ доверия населения того или иного региона.

«Планы работы на 2019 г. мы будем составлять из расчета анализа доверия населения в вашем районе. Это – один из основных индикаторов. Интересует уровень доверия и устранения тех причин, которые выявит социологическое исследование. Это основной тезис, который заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков», – подчеркнул глава Нацполиции.

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