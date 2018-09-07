В Сенате США обсудили варианты усиления санкций против России

В Сенате США возобновились дискуссии относительно новых санкции против России.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Соединенные Штаты должны выработать и четко сообщить россиянам, что у нас есть вариант усиления санкций», – заявил Дэниел Фрид, бывший координатор санкционной политики Государственного департамента на слушаниях в Банковском комитете Сената США 6 сентября.

Во время слушаний, посвященных разработке нового пакета санкций против России, Фрид предложил усилить санкции направленные против отдельных отраслей российской экономики, так и против ближайшего окружения Путина.

«Они (санкции) могут быть двух типов: санкции, что интенсифицируются, и которые нацелены на финансовую сферу, энергетику, оборону, технологии двойного использования и киберсектор, а также личные санкции против лиц, приближенных к Путину», – считает чиновник.

Среди секторальных санкций, Фрид увидел возможности для усиления санкций в финансовой сфере и киберсекторе.»Финансовые санкции могут предусматривать меры против новых выпусков суверенного долга России. Относительно кибер, мы должны преследовать российских злоумышленников и их источники финансирования и отказать в экспорте соответствующих технологий».

Новые санкции в сфере энергетики, по мнению Фрида, должны прежде всего касаться новых проектов в сфере нефтедобычи, а вот настоящую нефтедобычу не стоит ограничивать, чтобы не вызвать роста цен на нефть. «Думаю, что США не стоит трогать существующую добычу и переработку. Если мы это сделаем, это может вызвать панику на рынках, в результате чего вырастут цены и стоимость активов, и это, наоборот, пойдет на пользу режиму Путина», – подчеркнул он.

Новые санкции могут включать «запрет экспорта в Россию экзотических технологий фрекинга, или всех передовых технологий для новых проектов по добыче нефти, убежден Фрид.

Слушания проводятся в рамках доработки законопроекта, внесенного на рассмотрение Сената в январе сенатором от Демократической партии Ван Голленом и сенатором-республиканцем Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение нового пакета санкций против России.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, выступая на слушаниях в свою очередь, заявил, что законопроект может быть очень эффективным, ведь содержит положение о том, что про санкции будет объявлено заранее. Это, по мнению политика, позволит окружению Путина убедить его не делать тех или иных шагов.

«Мне очень нравятся формулировки законопроекта о новых санкциях, – заявляет Макфол. – В рамках этого закона можно объявить о введении новых санкций, в частности, что касается финансовой системы России и сказать россиянам: «Если вы будете употреблять эти действия в 2020 тогда мы введем санкции против Сбербанка».

«Это должно повлиять на их процесс принятия решения еще до того, как они совершат определенные действия. Потому что когда уже время прошло – это все. Они не могут изменить решение Путина. Знание того, какими будут последствия ... вот именно это случится с тобой, Герман Греф. Напишите ему письмо. Сделайте это личным для него, и тогда уже он будет лоббировать – до того, как будет совершено определенное действие».

Санкции – это лишь один инструмент, подчеркнул Макфол. Он высказался в поддержку разработки «двухпартийной большой стратегии, вместе с нашими союзниками, чтобы сдерживать путинскую Россию, но новые санкции должны быть неотъемлемой частью этой новой стратегии», – считает политик.

Лицо Майкла Макфола привлекает внимание неоднозначное в России. После встречи в Хельсинки на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, Путин предложил следователям команды спецпрокурора США Роберту Мюллера приехать в Россию и допросить 12 россиян, которым было предъявлено обвинение во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В ответ, Путин пожелал, чтобы США разрешили россиянам допросить ряд американцев.

В частности, Москва хотела бы допросить бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В рамках подготовки к возможному введению нового пакета санкций против России, в августе в Сенат США провел сразу два слушания на тему отношений США и России, а также наложенных на Россию санкций. Показания в комитете по международным отношениям и банковском комитете дали чиновники действующей администрации и эксперты.

Как сообщалось ранее, Аслунд считает, что Путин с удовольствием отдал бы Донбасс Украине.

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