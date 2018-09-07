пятница, 7 сентября, 2018, 12:22 Политика
В Москве на Площади Европы развернули баннер с Сенцовим
В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 117-й день.
Об этом сообщает «Новая газета».
«Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала», – пишет издание.
Рядом присутствовали сотрудники полиции, но задержаний не было.
Сообщается, что акция была непродолжительной.
Сначала ее планировали провести у памятника Тарасу Шевченко, но активисты решили изменить место в связи с присутствием сотрудников полиции.
Напомним, Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.
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