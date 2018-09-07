live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
8 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
8 сентября, суббота
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
8 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 7 сентября, 2018, 12:22 Политика
В Москве на Площади Европы развернули баннер с Сенцовим

В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 117-й день.

Об этом сообщает «Новая газета».

«Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала», – пишет издание.

Рядом присутствовали сотрудники полиции, но задержаний не было.

Сообщается, что акция была непродолжительной.

Сначала ее планировали провести у памятника Тарасу Шевченко, но активисты решили изменить место в связи с присутствием сотрудников полиции.

Напомним, Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.
РоссияОлег СенцовУкраинаполитзаключенныеновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-07 14:00 :53