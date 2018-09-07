В Москве на Площади Европы развернули баннер с Сенцовим

В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 117-й день.

Об этом сообщает «Новая газета».

«Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала», – пишет издание.

Рядом присутствовали сотрудники полиции, но задержаний не было.

Сообщается, что акция была непродолжительной.

Сначала ее планировали провести у памятника Тарасу Шевченко, но активисты решили изменить место в связи с присутствием сотрудников полиции.

Напомним, Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.