В Китае разработали быстро разлагающийся в море эко-пластик

Китайские исследователи разработали вид пластика, который способен за короткое время разлагаться в морской воде.

Новые технологии должны облегчить проблемы, вызванные пластиковым загрязнением в океане, уверяет агентство Синьхуа.

Полиэфиры нового типа, которые синтезировала группа ученых из Института физики и химии Академии наук Китая, сочетают в себе способность к растворению в воде и разложения микроорганизмами.

Попав в море, этот вид пластика полностью разлагается в период от нескольких до сотни дней. При этом в конечном итоге он не превращается в макромолекулярные вещества, угрожающие экологической безопасности, пояснил старший инженер института Ван Геся. По мнению специалистов, этот материал в перспективе может заменить обычные пластмассы во многих областях.

Пластиковое загрязнение в океане привлекает широкое внимание общественности. Исследования показали, что сейчас в океан ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 млн тонн пластмасс, и они составляют от 60 до 80 процентов морского мусора.

Пластмассы в океанах не разлагаются в течение десятков и даже нескольких сотен лет. Под воздействием солнечных лучей, морской воды и живых организмов они становятся частицами размером менее пяти миллиметров. Стоит отметить, что о потенциальном вреде от микропластика заявляют многие ученые.

Самым же эффективным методом борьбы с пластиковым загрязнением в океане, по словам Ван Геся, является широкое использование пластмасс разлагающихся.

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