В Киеве Нацполиция задержала председателя Общественного совета при управлении ГФС Украины

Нацполиция задержала председателя Общественного совета при управлении ГФС Украины в Киеве за вымогательство свыше 2 миллиона гривен взятки

Об этом написал в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины на своей странице в Фейсбук, – сообщает lada.fm.

Как говорится в сообщении, указанную сумму средств Председатель общественного совета должна была передать должностным лицам одного из областных управлений ГФС, чтобы последние не вмешивались в хозяйственную деятельность коммерческой структуры.

Сотрудники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции, следственного управления ГУНП в Киевской области и прокуратуры Киевской области задокументировали факт подстрекательства в предоставлении неправомерной выгоды служебным лицам Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области.

За не создание искусственных препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что выражалось в не регистрации налоговых накладных, и не наложение штрафных санкций за якобы просрочку сроков предприниматель должен был предоставить 75 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при ГУ ДФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировали несколько фактов получения им денежных средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за оказание консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве «задатка» 300 тысяч гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере 15 тысяч долларов США.

6 сентября, председателя Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного «транша». Сотрудники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции, следствия полиции Киевской области и прокуратуры Киевской области изъяли 45 тысяч долларов США.

Указанные суммы, полученные в качестве неправомерной выгоды, задержанная должна была передать должностным лицам структурного подразделения фискальной службы одной из областей.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся неотложные следственные действия, в т.ч. обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины.

Решается вопрос о задержании лица в порядке ст.208 УПК Украины и сообщения ей о подозрении.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура возьмется за ГФС и за Продана.

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