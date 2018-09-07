В экстренной медицинской помощи вводят центральную электронную систему

Для обеспечения мировых стандартов скорости и качества экстренной медицинской помощи создается электронная система «Централь 103». Ее внедрение в тестовом режиме начинается в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях и городе Киеве. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной системе, вызовы обрабатываются оперативно, а бригады экстренной помощи быстрее будут добираться на место происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Для чего диспетчерским службам центральная электронная система

В некоторых регионах страны уже работают современные оперативно-диспетчерские службы – этого удалось достичь благодаря слаженной работе Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с органами местной власти. В то же время, процесс внедрения таких служб происходил не централизованно, поэтому каждая из них использует различную логику процессов и диспетчерские службы не «общаются» между собой. На практике это приводит к тому, что, например, при ДТП на границе двух областей выезжает бригада экстренной медицинской помощи, которая находится дальше от места происшествия, однако формально именно она должна принять вызов.

Как изменится работа диспетчерских служб после запуска системы «Централь 103»

Регионы, которые подключат свои оперативно-диспетчерские службы к единой системе, смогут обмениваться с ней данными про принятые и обработанные вызовы. Подключение региональных диспетчерских к «Централь 103» с одновременным внедрением новых протоколов обработки вызовов поможет:

оптимизировать работу региональных диспетчерских;

сократить скорость обработки вызовов и доезда бригад;

получить качественную и прозрачную статистику работы служб экстренной медицинской помощи;

привлечь к оказанию экстренной помощи работников других экстренных служб;

создать возможность вызова скорой для людей с нарушением слуха и речи.

«В рамках проекта мы впервые получим достоверную и прозрачную статистику в режиме реального времени и увидим, на каких этапах возникают проблемы. На основе этих данных Агентство экстренной медицины сможет давать рекомендации по повышению качества оказания помощи. Например, это могут быть рекомендации относительно необходимого количества бригад в определенном регионе и мест их размещения. Так пациенты будут уверены, что помощь прибудет вовремя», – говорит Роман Ланский, руководитель проекта по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб экстренной медицинской помощи.

Как будет происходить внедрение системы «Централь 103»

Первыми к системе подключатся диспетчерские службы в 8 областях Украины (Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской) и городе Киеве. Технические детали и первые шаги для старта проекта руководители региональных Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже обсудили с экспертами МЗ.

Следующим шагом после внедрения системы «Централь 103» в тестовом режиме должна стать разработка единых требований к оперативно-диспетчерским службам. Это необходимо для того, чтобы все другие регионы, которые только начали модернизацию своих диспетчерских, делали это унифицировано.

После завершения тестового периода все регионы, у которых есть объединенные оперативно-диспетчерские службы, смогут подключиться к центральной системе.

Со временем «Централь 103» интегрируют в систему «Электронное здоровье». Это позволит создать полноценную электронную медицинскую карту пациента и обеспечить обмен данными между системой экстренной медицины и другими уровнями оказания медицинской помощи.



Справка.

Согласно действующим нормам, бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах – за 10 мин, а в сельской местности – за 20 мин. Однако реальная продолжительность ожидания бригады ЭМП может занимать больше времени. Одними из основных причин такой ситуации является устарелость программного обеспечения диспетчерских служб, отсутствие единых протоколов обработки вызова, неоптимальный выбор машин, неудачное расположение подстанций, отсутствие качественного анализа данных о реальной ситуации в регионах. Проект по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб поможет решить эти вопросы и ввести в Украине мировые стандарты оказания экстренной медицинской помощи.

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