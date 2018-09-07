В Брюсселе прокомментировали намерения Киева закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО

В Евросоюзе уважают право Украины закрепить в Конституции необратимость европейского и евроатлантического курса государства. Но напоминают – необходимо продолжать реформы, определенные в Соглашении об ассоциации.

Об этом заявил представитель ЕС, передает Укринформ.

«Это является суверенным правом каждого государства – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели», – заявил спикер.

При этом в ЕС напомнили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС определяет, что продвижение реформ и процесс сближения Украины способствует постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации с Евросоюзом, что также было подтверждено на двустороннем саммите 9 июля.

«Поэтому мы в полной мере сосредоточены на имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина, включая углубленную и всеобъемлющую ЗСТ, для полного использования ее возможностей в интересах обеих сторон», – заявили в ЕС.

Напомним, Президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Проект закона определено Президентом как неотложный.

Законопроектом, частности, предлагается внести изменения в Конституцию и отнести к полномочиям Верховной Рады определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.

Кроме того, предлагается добавить положение, что Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а также закрепить норму, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Одновременно Президент просит ВР отменить в Переходных положениях Конституции норму относительно возможности использования существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.

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