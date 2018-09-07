В 2018 году Нацполіція прекратила деятельность 198 организованных преступных группировок, – Князев

Национальная полиция Украины в 2018 году прекратила деятельность 198 организованных преступных групп, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев во время расширенного ведомственного совещания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

По его словам, в течение 2018 года полиция обеспечила надлежащий уровень работы по раскрытию большинства преступлений.

«Характерный пример – кражи, то есть, преступления, составляющие половину всех уголовных правонарушений. При уменьшении количества совершенных преступлений не допущено ослабления наступательности работы по их раскрытию. Кроме этого, усилена эффективность работы по раскрытию умышленных убийств, тяжких телесных повреждений всех видов и ДТП со смертельным исходом», – сообщил глава Нацполиции.

Он также подчеркнул, что в 2018 году полицейские существенно усилили противодействие организованным формам преступности. Следовательно правоохранителями прекращена деятельность 198 организованных преступных групп. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Глава ведомства отметил, что также возросла качественная составляющая в работе по направлению противодействия торговле людьми.

Также он акцентировал внимание полицейских на обеспечении безопасности участников дорожного движения.

«Прежде всего, чтобы предупредить такие резонансные ДТП с участием пассажирского транспорта, всколыхнувшие нашу страну летом. Подчеркиваю обеспечение достаточного количества автопатрулей на дорогах страны. Отдельно на моем контроле – состояние раскрытия ДТП со смертельным исходом. Мое требование остается неизменным – каждый виновник ДТП должен отвечать за свой поступок», – подытожил Князев.

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