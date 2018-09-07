Украинцы в среднем живут на 8 лет меньше европейцев, – МИНЗДРАВ

В среднем украинцы живут на восемь лет меньше, чем европейцы.

Об этом рассказал гендиректор Центра общественного здоровья МИНЗДРАВА Украины Владимир Курпита на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Украина отстает от среднеевропейских показателей продолжительности жизни на 8 лет. Двое из трех украинцев умирают от неинфекционных заболеваний,что можно было бы предотвратить. Ситуация с распространенностью инфекционных болезней, в частности гепатита С, ВИЧ/Спида, остается достаточно тревожной. Это требует комплексных мероприятий... Мы много говорим о болезнях и мало о том, что надо делать, чтобы оставаться здоровым», – отметил Курпита.

По его словам, на уровне правительства принимаются важные решения в сфере общественного здравоохранения.

«С 1 января 2020 года в Украине наряду с программой финансовых гарантий вводится финансирование программ национального и регионального уровня общественного здоровья. В августе правительством принят национальный план в отношении неинфекционных болезней, где отмечены такие направления, как здоровое питание, борьба с избыточной массой тела, повышение физической активности граждан, отказ от табака и алкоголя, обеспечение качественной водой», – отметил Курпита.

Он акцентировал, что стоит вести работу с молодежью, студентами, с организованными коллективами, предприятиями, структурами, которые заинтересованы иметь здоровую нацию.

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