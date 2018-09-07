Украинский завод выиграл тендер на поставку автобусов в Грузию

АО «Черкасский автобус» до конца 2018 года предоставит 40 городских автобусов с низким полом А092Н6 (Евро 5) на адрес мэрии Батуми (Грузия) по результатам выигранного тендера.

Как передает «БизнесЦензор», первые 15 автобусов Isuzu Ataman уже поставлены, презентованы и появятся на улицах города 1 сентября, остальные будут поставлены до конца года, – сообщает veroyatno.

Автобусы на базе агрегатов японского ISUZU рассчитаны на 60 человек, оснащены системой GPS, кондиционером и приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Согласно сообщению, закупка автобусов финансируется Европейским банком развития и реконструкции с низкими процентными ставками.

Стоимость контракта не разглашается, но согласно сообщениям СМИ, летом 2017 года, между правительством Грузии и ЕБРР была достигнута договоренность о выделении кредита в размере 5,5 млн евро на финансирование проекта обновления автобусного парка Батуми, в рамках которого в 2019 году также планируется закупка для города електроавтобусов.

АО «Черкасский автобус» до 2011 года входило в состав корпорации «Богдан», которая в конце 2008 года выиграла тендер на поставку 83 городских автобусов малого класса «Богдан» А092 в Батуми, а всего за тот год в Грузию было поставлено 190 автобусов, в том числе 40 автобусов А 092 и 150 автобусов среднего класса.

В 2011 году новым владельцем завода стал закрытый паевой венчурный инвестфонд «Зета» под управлением КУА «Изи Лайф» (Easy Life, Киев), а предприятие зарегистрировало торговую марку автобуса – Ataman.

По данным ассоциации «Укравтопром», в январе-июле текущего года завод выпустил 250 автобусов – на 35% больше, чем за тот же период 2017 года (всего в Украине за семь месяцев выпущено 461 автобус).

Как сообщалось ранее, компания «Богдан Моторс» продала Франковску автобусов на 101 млн грн.

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