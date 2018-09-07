Украинские фильмы представят на главном кинофоруме Северной Америки

Украина на 43-м Международном кинофестивале в Торонто представлена двумя лентами в официальных программах фестиваля и Украинским стендом в его индустриальной секции.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Фильм «Донбас» режиссера Сергея Лозницы представлен в программе Contemporary World Cinema (Современное молодое кино). Первый показ ленты состоялся 6-го сентября, а следующие запланированы на 11, 12 и 16 сентября.

Фильм «Гірська жінка: на війні» режиссера Бенедикта Ерлингссона вошел в программу Discovery (Открытие). Ленту покажут 7, 10 и 12 сентября.

Обе картины созданы международными командами при поддержке Госкино Украины. Мировые премьеры этих картин состоялись в рамках конкурсных программ нынешнего Каннского международного кинофестиваля, где они получили свои первые награды.

Конкурса как такового в Торонто нет – победитель выбирается по результатам зрительского голосования, им может стать участник любой фестивальной программы. Стоит отметить, что участие картины в Международном кинофестивале в Торонто значительно увеличивает ее шансы выхода в североамериканский прокат, а также шансы получить «Оскар».

В рамках индустриальной секции с неизменным слоганом #UkraineIsYourDestination заработал Украинский стенд. В состав украинской делегации в Торонто вошли 16 участников, которые представляют Украину как перспективное направление в производстве кино: рассказывают о нововведениях в законодательстве, знакомят с возможностями производства и разнообразием локаций в Украине.

Возглавил украинскую делегацию Председатель Госкино Филипп Ильенко, рассказал: «Всего в рамках индустриальной секции работает 19 национальных стендов, а Украина представлена уже второй год подряд. На этот раз украинская делегация существенно увеличилась и уже начала работу на одной из наиболее важных профессиональных площадок в Северной Америке».

Уже сегодня, 7 сентября, участников кинорынка ждет Breakfast at TIFF – завтрак «Ukraine Is Your Destination», организованный Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского совместно с Государственным агентством Украины по вопросам кино. Мероприятие проводится с целью знакомства и налаживания сотрудничества с международными продюсерами и ведущими канадскими киноорганизациями. Во время мероприятия состоится также презентация возможностей современной украинской киноиндустрии.

В рамках работы Украинского стенда активно распространяется информация про Олега Сенцова с призывом присоединяться к глобальной кампании #SaveOlegSentsov. 11 сентября состоится DOC-конференция, посвященная теме Сенцова. Спикерами мероприятия станут режиссер Сергей Лозница, представительница международной организии «Human Rights Watch» Таня Купер и представительница американского литературного центра PEN American Center» Полина Ковалева.

Продлится Международный кинофестиваль в Торонто до 16 сентября.

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