Украинская омбудсмен заявляет об ухудшении состояния здоровья Балуха

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Владимира Балуха.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Имею тревожную информацию об ухудшении здоровья Владимира Балуха. Он продолжает стремительно худеть. У него сильная боль в печени и воспаление уха», – отметила Денисова.

Она также сообщила, что больше не может ждать ответов своей российской коллеги на свои письма, поэтому обратилась к ней с предложением.

«Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство относительно медицинского обследования его подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе. Кроме того, подчеркнула, чтобы вместе с нами были медики, которые бы смогли осмотреть заключенных», – отметила Денисова.

На своей странице она опубликовала сканирование письмо-обращение.

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