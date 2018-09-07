Украина перенесет свой КПВВ на Луганщине

Украинская власть перенесет пункт пропуска «Меловое» в поселке Меловом на Луганщине на украинскую территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Решение приняли после того, как россияне начали строить забор с колючей проволокой по середине поселка, который находится на границе Украины и РФ.

«Российская сторона уже сделала более 70 отверстий в асфальте и установила на улицы поселка металлические столбы. В целом РФ провела подготовительные работы на около 800 метрах», – говорится в сообщении.

Фото: loga.gov.ua

«Данное направление прикрыто дополнительными силами пограничников и созданы резервы, которые в готовности к действиям по обстановке», – сообщает власть Луганщины.

Фото: loga.gov.ua

С учетом того, что межгосударственный пункт пропуска «Меловое» находится фактически на территории России, украинские пограничники решили перенести его на украинскую территорию.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.