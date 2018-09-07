Убийство Захарченко организовало ФСБ, – украинская разведка

По данным военной разведки Украины, за убийством бывшего лидера «ДНР» Александра Захарченко стоит ФСБ.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «5 канал».

«Действительно, по данным военной разведки Украины, за уничтожением Захарченко стоит ФСБ. Понятно, что они будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-либо обвинения», – сказал он.

Военный добавил, что разведка имеет достоверную информацию, что ФСБ долгий период времени контролировало кафе «Сепар».

«Кроме того, по нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном плане. Там можно было снимать и видео-и аудиоинформацию. И ФСБ России знали о всех мероприятиях, которые проводил Захарченко в этом кафе», – добавил Скибицкий.

По его словам, СБУ не смогла бы заложить взрывчатку в том кафе, «потому что все реально на контроле было в РФ».

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

РосЗМІ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

За убийство Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

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