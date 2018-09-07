«Тихая забастовка» на границе с Польшей: МИД предупредило о проблемах с пересечением

Во время прохождения таможенного контроля на границе с Польшей можно столкнуться с увеличением очередей и длительности прохождения таможенных процедур. Причиной этого является «тихая забастовка» сотрудников.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Польша в Facebook.

«По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша, сегодня 7 сентября польские таможенники начали так называемую «тихую забастовку», что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украино-польской государственной границы в автомобильных и пешеходных пунктах пропуска. Просим учесть при планировании путешествий в Республику Польша», – говорится в сообщении.

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