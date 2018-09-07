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пятница, 7 сентября, 2018, 22:55 События
Трагедия на Ивано-Франковщине: В жуткой ДТП погибли дети, еще девять человек травмированы

На Ивано-Франковщине в Коломые столкнулись две машины. По меньшей мере трое человек погибли, девять – ранены.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

«На месте происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля «РЕНО МЕГАН» и грузового автомобиля «Мерседес Спринтер» получили травмы 9 человек и погибло 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет). По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение скончался еще один человек», – говорится в сообщении.

ДТП у Коломиї. Фото: Прес-служба ДСНС.
ДТП в Коломые. Фото: Пресс-служба ГСЧС.

Данные погибших и травмированных устанавливаются.
ДТПИвано-Франковская областьдетиКоломыяновости Украины
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2018-09-08 01:33 :26