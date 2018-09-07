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пятница, 7 сентября, 2018, 11:08 Мир
США заявляют о подготовке химической атаки в Сирии

США заявили, что у них есть доказательства того, что сирийские правительственные войска готовят новую химическую атаку на провинцию Идлиб, в которой сейчас развернулось масштабное наступление сирийской армии при поддержке войск Ирана и России.

Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джим Джеффри, сообщает Reuters, пишет dt.ua.

«Я уверен, у нас есть очень веские основания предупреждать об этом. Есть множество доказательств, что готовится применение химоружия», – сказал Джеффри.

Спецпредставитель также отметил, что Вашингтон выступает против любого наступления, и считает его «безрассудной эскалацией». Сирийско-российской наступление, умноженное на применение химического оружия, приведет к резкому увеличению потока беженцев в Турцию, убежден спецпредставитель США по Сирии.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и России нанесли удары по Сирии, в результате которых погибли 9 человек и 20 получили ранения.

За время войны в Сирии с 2011 года, по данным ООН, погибло более полумиллиона человек и еще несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. По данным наблюдателей из Сирийской сети по правам человека, большинство гражданских погибли от рук террористов ИГИЛ, а также союза России и сил режима Асада.

Идлиб – это единственный регион Сирии, который остается в руках сирийской оппозиции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики, отказавшиеся сложить оружие, с семьями. Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния режима Асада в Сирии.

Напомним, сегодня ООН обсудит удары авиации России и Сирии.
СШАСирияхимическое оружиеновости мира
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