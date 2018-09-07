Совет нацбезопасности утвердил меры защиты морских территорий

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг, 6 сентября, утвердила меры для защиты национальных интересов в акваториях Азовского и Черного морей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
Как отмечается, речь идет об усилении военно-морского присутствия и создание корабельно-катерного группировки Военно-морсьх сил Вооруженных сил Украины в Азовском море, развитие соответствующей инфраструктуры, а также обеспечение подразделений береговой обороны новейшими ракетами.
«СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, в акваториях Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.
Согласно решению, правительство должно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.
Кроме того, Кабмину поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофы на севере Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на материковую часть Украины.
Также, на заседании СНБО также были рассмотрены вопросы о непродлении договора о дружбе с Россией.
Как сообщалось ранее, ситуацию в Азовском море рассмотрят на заседании СНБО.