Сотни тонн книг и известные авторы со всего мира: 19 сентября во Львове стартует Форум издателей

19-23 сентября во Львове состоится один из главных культурных фестивалей Украины – 25 Форум издателей (BookForum).

В этом году в программе 910 событий, 14 тематических кластеров, 13 спецпроектов, 1010 участников из всех областей Украины, 70 иностранных авторов из 25 стран мира. События будут происходить во Дворце Искусств (ул. Коперника, 17) и еще на 40 локациях Львова. Планируется, что фестиваль посетит более 50 тысяч человек.

Участие в BookForum берут 250 издательств, которые выдали несколько тысяч новых книг специально к фестивалю. На книжную ярмарку они привезут свыше 250 тонн книг. Впервые за 24 года было изменено и название главной книжной премии форума: «Лучшая книга Форума издателей» превратилась в «BookForum Best Book Award». На конкурс подано 508 изданий от 103 издательств.

Как сообщают организаторы, фокусная тема нынешнего фестиваля – это «рынок свободы».

«В пределах фокусного темы мы хотим поговорить о том, как каждый из нас «торгует» своими представлениями о свободе под давлением обстоятельств: каждый раз повышая или понижая ставки. О том, как определяется цена на свободу, в зависимости от условий торговли и субъекта, который становится ее потребителем. О спекуляции понятиями Свободы, которые активно используются в пропаганде. Выбор нынешней темы «BookForum» не является случайным, потому что на протяжении 25 лет мы собирали разных людей, которые имели разные мнения, победы и проблемы», – отметила программный директор София Челяк.

Почетные гости фестиваля:

Марси Шор – американская историкиня, преподаватель Йельского университета, исследователь истории Восточной Европы, автор книги о революции на Майдане – «Украинская ночь. Интимная история революции».

Энн Эпплбом – американская историкиня, писательница и журналистка еврейского происхождения. Редактор «The Economist» и член издательского совета «The Washington Post». Автор книги о Голодоморе – «Красный голод».

В пределах 25 BookForum пройдут социальные и благотворительные мероприятия, в частности: благотворительная акция для пенсионеров «Третий возраст: удовольствие от чтения». Участники акции смогут бесплатно посетить литературные и образовательные мероприятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, концерт лучших хоров, финалом станет праздничный гала-концерт при участии народных артистов Украины Тараса Петриненко и Татьяны Горобец.

Впервые фокусная тема фестиваля будет раскрыта благодаря специальной тематической программе, состоящей из пяти событий. Куратор будет Екатерина Яковленко – журналистка, которая исследует роль медиа и визуальной пропаганды в конструировании и трансформации образа Донбасса.

Специально к юбилейному форуму во Львове курсируют #читайтрамвай. Целью этой рекламной кампании стала популяризация чтения. В каждом трамвае расклеены специальные наклейки с кодами по которым пассажиры могут найти интересные истории от участников форума и провести время в дороге с пользой.

Впервые в пределах 25 BookForum был запущен флешмоб #5Books, целью которого является популяризация чтения среди украинцев. Известные политики, музыканты, авторы, переводчики и обычные люди советуют список пяти книг, которые, по их мнению, стоит прочитать в этом году каждому.

Тематические кластеры: Территория Свободы, Образование, Креативные индустрии+ Урбанистика, Бизнес, экономика, Non-fiction, Украинская визуальная книга, Женщина в теме, История, Наука и технологии, Языки и перевод, Философия, Здоровье, Политика, Война.

Спецпроекты: Рынок Свободы, Стиль жизни, Ночь поэзии и музыки, Истории Инаковости, Программа для культурных менеджеров, Спецпроект журнала «ШО», Фантастика, Третий возраст-удовольствие от чтения, Украинский библиотечный форум, Голоса свободы, Дети, Украинско-Еврейская встреча, Профессиональные мероприятия для представителей издательской сферы.

На период форума во Львов приедет мощная делегация иностранных авторов из 25 стран мира: Валентина Нери (Италия), Ален Брлек (Хорватия), Сандип Пармер (Великобритания), Мартин ван де Графф (Нидерланды) Питер Уоттс (Канада), Генри Марш (Великобритания), Райан ван Викл (Шотландия), Яцек Дукай (Польша), Майкл Катакис (США), Оливье Бурдо (Франция), Фредерик Бегбедер (Франция)Аскольд Мельничук (США), Балла (Словакия), Марко Поґачар (Хорватия), Марцин Щигельский (Польша), Адам Михник (Польша), Иза Хруслинска (Польша), Анджей Франашек (Польша), Сиябонга Мпунгоза (ПАР), Холуд Шараф (Сирия), Гамильшег Мари (Австрия), Михал Гворецкий (Словакия) и другие.

На Форуме традиционно будут известные украинские авторы: Сергей Жадан, Оксана Забужко, Андрей Любка, Юрий Андрухович, Андрей Курков, Ирина Славинская, Тарас Прохасько и другие. Также на форуме можно будет услышать: Министра культуры Евгения Нищука, Министра образования Лилию Гриневич, и.о. Министра здравоохранения Ульяну Супрун, экс-директора польского Института книги Гжегожа Гаудена, известных украинских политиков и бизнесменов.

Официальные мероприятия:

Пресс-брифинг и осмотр экспозиции для приглашенных гостей, общение – 19 сентября, Дворец искусств;

Торжественное открытие с участием высоких должностных лиц государства и почетных гостей – 19 сентября, Львовская национальная опера;

Церемония вручения премии «BookForum Best Book Award» – 20 сентября, Львовская областная филармония;

Презентация Альманаха произведений участников 25 BookFotum «Форумология» – 21 сентября;

Ночь поэзии и музыки non-stop – 22 сентября (FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26).

Соорганизаторами форума издателей во Львове выступают: Украинский институт книги, Львовский городской совет, Львовский областной совет, Львовская областная государственная администрация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация. Одним из официальных информационных партнеров фестиваля выступает также медиа-холдинг ZIK.

Полная программа мероприятий на сайте bookforum.ua.

Приобрести билеты можно на сайте bookforum.ua.

Напомним, генеральный продюсер телеканала ZIK, ведущая ток-шоу «Спецпроект» и авторских программ «HARD с Влащенко» и «Первые вторые» Наташа Влащенко презентует свой новый роман «Под небом Аустерлица», переведенный на украинский, в рамках Форума издателей во Львове.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.