Сергей Фурса о расходах 50% доходов на еду: Это признак бедности Украины

Пока процент расходов украинцев на еду является таким большим, это является признаком того, что Украина – бедная страна.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Гость программы, комментируя данные Госстата, согласно которым ключевая статья расходов украинцев касается продовольствия, отметил, что Украина – бедная страна, а жители, которые живут в бедных странах, прежде всего, удовлетворяют свои простейшие потребности, среди которых – потребность в пище.

«Когда доходы населения растут, на еду тратят меньший процент. Но пока он такой большой – это признак того, что мы просто бедная страна», – отметил Сергей Фурса.

Инвестиционный банкир считает: если в стране поднять зарплату, то вслед за этим «подскочат» цены, и ситуация не изменится. Сделать граждан богаче, по его мнению, можно другим путем: «Если мы желаем, чтобы украинцы меньше тратили на еду, мы должны сделать так, чтобы в страну пришли инвестиции. В страну приходят инвестиции, затем увеличиваются доходы населения – и оно уже обеспечено... Доходы украинцев без инвестиций не увеличатся».

Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, сравнивая стоимость продуктов за рубежом и в Украине, отметил, что мясо-молочное направление в Евросоюзе дотируется, а в нашем государстве такого нет, поэтому цена таких продуктов в ЕС лучше.

В то же время Алексей Плотников заметил, что, когда человеку плохо, он покупает сладости: «Действительно, в бедной стране, в стране, которая в кризисе, потребление сладкой продукции растет».

Напомним, по данным Госстата, на личное подсобное хозяйство украинцы тратят 1,3% дохода, на оплату услуг – 12,6%, на непродовольственные товары – на 28,8%. Наибольшие расходы – на продовольственные товары и питание вне дома, а это – 50,3% доходов.

Как сообщалось ранее, по данным Государственной службы статистики Украины, за год подорожали 18 наименований продуктов из 23 позиций или 80% из социального ассортимента прошлого года.

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