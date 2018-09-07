СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая специализировалась на хищении и легализации денежных средств, снятых со счетов клиентов банковских учреждений из более двадцати стран мира.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данных юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и пост-советского пространства. Потом они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.

По информации СБ Украины, легализация украденных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников сделки получал оговоренный процент от суммы похищенных средств.

Во время санкционированных следственных действий по местам жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных денежных средств через популярные банковские системы. Сотрудники СБУ также обнаружили электронное письмо, доказывающее легализацию похищенных средств, в частности через контрагентов, связанных со спецслужбами РФ.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали организатора группировки – гражданина одной из стран Ближнего Востока и сообщника, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки.

Сейчас проводится экспертиза для подтверждения факта несанкционированного вмешательства в работу международных электронных банковских систем, соответствующие сообщения отправленны дружественным иностранным партнерам.

Организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех членов организованной группировки и их иностранных сообщников.

Операция проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и Генеральной прокуратурой Украины.

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