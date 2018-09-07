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пятница, 7 сентября, 2018, 21:17 Мир
Румыния стала одной из самых антироссийских стран, – посол Украины

Румыния стала одной из самых антироссийских стран и ни один политик не может себе позволить сказать, что ему нравятся действия России.

Об этом заявил посол Украины в Румынии Александр Баньков в интервью изданию LB.ua, – сообщает «Европейская правда».

«Если еще 5-6 лет назад социологическое исследование в Румынии показывало, что в целом восприятие российской политики и лично президента России Путина воспринималось и поддерживалось почти половиной населения Румынии, то на сегодня этот показатель составляет менее 5%», – сказал Баньков.

Он отметил, что в военной доктрине России Румыния фигурирует как одна из основных целей для удара в случае наступательных действий против НАТО.

«И поэтому Бухарест прекрасно осознает свою роль в случае каких-то дальнейших действий и эскалаций со стороны РФ», – добавил посол.

Баньков отметил, что в Румынии есть российская коммерческая деятельность, но она контролируемая европейским законодательством и возможности влияния российского государства через, например, подкупы каких-то отдельных политиков, ограничены.

«На сегодня в Румынии ни один политик, кроме маргинальных, которые не входят в парламент, не может себе позволить сказать, что ему нравятся действия России. И тем более, что он их поддерживает», – подчеркнул он.
РоссияРумынияУкраинановости мира
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