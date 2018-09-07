Российский шпион, арестованный в Польше, собирал данные про «Северный поток-2»

Экс-сотрудник Министерства экономики Польши, арестованный по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой РФ, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства относительно газопровода «Северный поток-2» и о важных для Польши инвестиционных проектах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на WNP.

Отмечается, что в рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал информацию, которой владел благодаря своей работе в одном из департаментов Министерства экономики. После организационных изменений он работал в Министерстве энергетики.

Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин на основе материалов Агентства внутренней безопасности, Марек В. в пределах своих чиновничьих обязанностей работал над стратегическими для польской энергетической инфраструктуры проектами и получением финансирования ЕС на потребности диверсификации поставок газа из России.

Напомним, большинство политических партий Швеции выступают за блокирование строительства российского газопровода «Северный поток-2».

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