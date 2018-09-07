Россия щекочет нервы США в Сирии: Пентагон предупреждает о готовности к действиям в ответ

Российская власть дважды за неделю сообщала представителям США о готовности нанести удары по районам Сирии, где находятся десятки американских военных.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона, информирует «Европейская правда».

По словам источников Пентагона, российские представители считают, что на территории, которую защищают США, находятся боевики. Отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены возможной угрозой для армии США в случае удара.

Источники сказали, что американская сторона предостерегла Москву «не бросать вызов военному присутствию США». В частности речь идет о безопасности американских военных на базе Ет-Танфа в провинции Хомс.

«Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа. Мы готовы к ответным действиям», – заявил источник в американском оборонном ведомстве.

США также заявляют, что войска режима сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Москвой, приводят в готовность химическое оружие в регионе Идлиб. Реакция США будет молниеносной, если Асад решится на химатаку, заявили в Вашингтоне.

Москва заявила, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки «Фронт ан-Нусра» в Идлибе с участием сил Асада. США также выступают за устранение террористов из региона и дали понять, что будут реагировать на наступление Асада и РФ, если в ходе него будет применено химическое оружие.

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