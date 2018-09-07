Разведка узнала имя кремлевского преемника Захарченко

За уничтожением главаря террористов так называемой ДНР Александра Захарченко стоит непосредственно ФСБ РФ, а в Кремле раздумывают над возможностью назначить на его место Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ», – сказал он.

По информации разведки, ресторан «Сепар», в котором произошел взрыв, находился под непосредственным контролем ФСБ РФ. Он был полностью технически оборудован в оперативном отношении – там можно было фиксировать на видео и аудио все, что происходит, и ФСБ знала все мероприятия, которые проводил Захарченко в кафе», сказал Скибицкий.

Он также заявил, что сейчас в Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает улики своей причастности к убийству.

Кроме того, ФСБшники подбирают нового главаря террористов ДНР. По словам представителя ГУР, Москва рассматривает возможность возвращения экс-главаря террористов, россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) обратно в Украину для того, чтобы он «сделал все возможное для стабилизации обстановки».

Как сообщалось ранее, Казанский считает, что убийство Захарченко было выгодно Курченко

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