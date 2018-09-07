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пятница, 7 сентября, 2018, 12:07 Политика
Приветствие «Слава Украине!» закрепят и для полицейских

Приветствие «Слава Украине!» будет закреплено и для полицейских. Соответствующие правки будут внесены в законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы», который Верховная Рада рассмотрит во втором чтении уже на следующей неделе.

Решение принято 6 сентября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних прав Вадима Трояна.

«Слава Украине! Героям слава!» – это приветствие использовали во время Революции достоинства. Еще ранее им пользовались настоящие патриоты своей Родины – герои УПА и ОУН. Это слова с сакральным смыслом, которыми наконец должны приветствовать всех защитников Украины и борцов за ее независимость», – сказал заместитель главы МВД.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7549 от 5 февраля «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы», которым предлагается, среди прочего, законодательно закрепить в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины приветствие «Слава Украине!» и ответ – «Героям слава». Устав распространяется на Государственную пограничную службу, Национальную гвардию, СБУ и другие военные формирования, созданные согласно законов Украины.
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