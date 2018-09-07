«Прямой минус экономике»: от правительства требуют решения критической ситуации на «УЗ»

Проблемы с перевозками промышленной и аграрной продукции на «Укрзализныце» наносят удар по курсу гривни и «прямой минус» экономике Украины.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, обращаясь к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Информирует «24 канал».

Депутат подчеркнул, что сегодня сложилась критическая ситуация с перевозкой сырья и готовой продукции горно-металлургическим комплексом и украинскими аграриями.

«Только в промышленности, в ГМК, на который приходится 45% перевозок, только по этой сфере в прошлом месяце потеряно 68 млн долларов валютной выручки. Представьте себе, почти 2 миллиарда гривен. Это прямой минус платежному балансу, а значит, удар по гривне, и это прямой минус в экономике Украины», – отметил народный депутат.

Председатель парламентского комитета обратил внимание на то, что сегодня на железной дороге не хватает локомотивов.

«Мы предлагаем немедленно решить эту проблему на самом высоком уровне, обеспечить подвижной состав, обеспечить локомотивы. Если сегодня нет надлежащих локомотивов в «Укрзализныце», значит, надо сейчас срочно брать их в аренду в Казахстане, в Беларуси, в странах Балтии, закрывать этот сезонный дефицит. Потому что то, что происходит сегодня, – удар по международному имиджу Украины и удар по курсу гривни. Давайте срочно это исправлять», – призвал депутат.

Напомним, на совещании в Государственной регуляторной службе, которая состоялась на прошлой неделе, представители промышленных ассоциаций и предприятий обратили внимание на критическую ситуацию с перевозкой грузов «Укрзализныцей». Участники совещания проинформировали о том, что сегодня на железных дорогах брошенными стоят сотни складов, а дефицит локомотивов, по оценкам специалистов, превышает 100 единиц. Это приводит к трудностям с наращиванием производства и сбыта продукции, а также затоваривание складов. В частности, на складах украинских горно-обогатительных комбинатах уже накопилось 700 тыс. тонн железорудной продукции при нормативе в 150 тыс. тонн.

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