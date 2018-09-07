Представители Сената США думали, как усилить санкции против России

В Сенате США состоялись слушания относительно новых санкций против России. Предлагали ужесточить ограничения как против отдельных отраслей российской экономики, так и против ближайшего окружения Владимира Путина.

Предложение внес бывший координатор санкционной политики Дэниел Фрид, уведомляется на сайте Комитета по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства Сената США, передает Укринформ.

«Варианты усиления (санкций – Ред.) могут быть двух типов: санкции, которые нацелены на определенные сектора на образец финансовой сферы, энергетики, обороны, технологии двойного использования и киберсектора; а также дополнительные санкции против приближенных к Путину», – отметил Фрид на слушаниях 6 сентября.

Среди секторальных санкций Фрид видит возможность усиления санкций в финансовой сфере и киберсекторе.

Также, по мнению Фрида, новые санкции в сфере энергетики должны коснуться только новых проектов по нефтедобыче, поскольку уже существующую нефтедобычу ограничивать не стоит, чтобы не вызвать рост цен на нефть.

Отмечается, что слушания Сената проводятся в рамках доработки внесенного на рассмотрение в январе законопроекта, который предусматривает введение нового пакета санкций против России.

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