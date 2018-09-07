Председатель КСУ об идее кандидатов на выборах переписать Конституцию: авантюры не пройдут

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук прокомментировал наличие разных предложений от потенциальных кандидатов на выборах президента внести изменения в Основной закон или же вообще написать новую Конституцию.

В пятницу, 7 сентября, он вместе с другими судьями КСУ встретился со студентами и преподавателями Львовского национального университета им. И. Франко, передает корреспондент ИА ZIK.

По его словам, это специфика украинских политиков, что они чуть ли не под каждые выборы и под каждую политическую конъюнктуру пытаются переписать Конституцию. «Им всегда неудобно, что есть определенный документ, который их ограничивает. Они хотят показать, что могут изменить Конституцию и что таким образом они как бы выше Основного закона. Или это как месседж для электората, что они могут все. От этого надо отличать те изменения, которые необходимы и актуальны. Но с другой стороны, Конституция – это то, что ограничивает политиков, а они не хотят в это верить», – сказал Станислав Шевчук.

Также он отметил, что в самой Конституции заложены предохранители от попыток ее изменить в сторону узурпации власти.

«Конституция у нас жесткая, ее сложно изменить. Должен быть процесс обсуждения, вывод Конституционного суда, нарушается состояние территориальной целостности, нет ли угрозы для нашей государственности и правам человека. Также должно быть голосование в парламенте на двух сессиях. И, конечно, сила общественного мнения. Поскольку наше общество изменилось, я убежден, что авантюры не пройдут. А если нам необходимы изменения, то они должны быть взвешенные и актуальные», – добавил глава КСУ.

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