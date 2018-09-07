Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, – Гройсман

Правительство Украины довольно результатами дерегуляции в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляции в сфере тяги, чтобы допустить частную тягу к работе на путях «Укрзализныци».

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

«Есть еще один вопрос – это аналогичная дерегуляция, которую мы сделали в отношении вагонов, чтобы сделать это и относительно флота, чтобы дать возможность запустить частную тягу на перевозки», – сказал он на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Премьер отметил, что в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих «Укрзализныце», тогда как ранее стоимость пользования вагонами «Укрзализныци» была искусственно занижена, что повлекло убытки предприятия, коррупцию и препятствовало развитию частного парка.

По его словам, в этом году будет составлено свыше 10 тыс. вагонов.

В то же время В.Гройсман отметил необходимость придерживаться принципа «не навреди» в вопросе дерегуляции тяги.

«Мы сейчас над этим работаем, чтобы, возможно, оставить в тарифе инфраструктурную составляющую, чтобы «Укрзализныця» могла обслуживать колеи, энергетику и новые строить, а флот передвигался бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наша сейчас задача», – сказал глава правительства.

Грузоотправители в последние месяцы резко критикуют «Укрзализныцю» за невозможность обеспечить необходимые перевозки и просят правительство срочно вмешаться в ситуацию.

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