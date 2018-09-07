«Правая рука» боевика Захарченко сбежал

«Правая рука» убитого Александра Захарченко «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев выехал в Россию после того, как пережил взрыв в кафе «Сепар».

Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении Захарченко.

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», – сказал источник.

По словам собеседника, соответствующее решение было принято «с целью безопасности», возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.

В то же время журналист Кристофер Миллер отмечает, что в ОРДО боевики Тимофеева обвиняют в краже имущества на сумму 850 миллионов рублей в аграрной компании.

Александр Тимофеев был ранен во время взрыва в кафе «Сепар», вследствие которого погиб Александр Захарченко.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

РосСМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

Из-за убийства Захарченко въезд и выезд с Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

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