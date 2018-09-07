Порошенко: Катастрофу в Крыму спровоцировали тренировки российской военщины

Экологическую катастрофу на заводе «Титан» в Армянске спровоцировали тренировки российской военщины. Они разрушили екозащитные механизмы.

Об этом заявил Петр Порошенко на заседании СНБО, передает Укринформ.

«По версии из надежных источников, которыми я располагаю – это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов», – отметил глава государства.

Он добавил, что нужно создать международную комиссию для расследования инцидента. Экологическую катастрофу, по его словам, нужно немедленно остановить.

Кроме того, Порошенко отметил, что детей из Армянска пригласят в Херсонскую область на оздоровление и отдых. В этой связи глава государства поручил пограничникам обеспечить упрощенный порядок пересечения адмграницы для организованных детских групп по Крыму.

«Они должны чувствовать заботу государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории, независимо, оккупированная ли это территория украинского Крыма или же украинского Донбасса», – подчеркнул Президент.

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