Поклонская «мироточила» на похоронах главаря «ДНР» Захарченко

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская оконфузилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Этот момент попал на фото, на которое обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, пишет informator.news.

«Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем II», – иронично подписал он соответствующее фото с Поклонськой.

Внимание пользователей привлекла не только улыбающаяся на похоронах «няш-мяш», но и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент»), стоящий за ее спиной. «Мироточит слегка», «А «Ташкент» специально морду не моет», – пишут в комментариях под снимком.

Напомним, по данным военной разведки Украины, за убийством бывшего лидера «ДНР» Александра Захарченко стоит ФСБ.

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