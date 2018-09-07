Палий: На нас перли разные орды, но все они уже похоронены

Российские войска могут войти на территорию Украины из Азовского моря. Однако, неизвестно, решиться ли на это Путин, ведь побоится международной реакции. В целом на протяжении истории Украины на нее нападали разнообразные орды, однако все они сейчас похоронены в землю.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал политолог Александр Палий.

Он согласился, что учитывая действия России на Азовском море, ее войска действительно могут зайти на сухопутную территории Украины именно оттуда.

«И мы не знаем, что сейчас в голове у Путина. Конечно, они настроены оказывать максимальный вред Украине. Однако, следует понимать, какие за этим последуют последствия», – отметил Палий.

Ведь, по его словам, тогда не будет никаких гарантий «для выживания российского десанта». К тому же, не следует забывать и о режиме санкций против РФ.

«Сейчас раскромсанная Сирия, Трамп говорит, что в случае атаки на последний бастион мятежников в Идлибе, мировое сообщество очень рассердится. Поэтому, если американцы так жестко ставят вопрос о Сирии, у россиян сразу же возникает мысль: как США отреагирует на сухопутную и неприкрытую атаку на Украину», – убежден политолог.

Ведь, по его словам, это будет уже прямое российское вторжение, и никакими «ДНР» или «ЛНР» прикрыться здесь не удастся.

«Поэтому все это – достаточно сложная ситуация, однако, хочу подчеркнуть, что в таком режиме Украина живет уже три тысячи лет – за всю письменную историю к нам здесь перлись разные орды. Все они закопаны в землю, их уже нет», – подчеркнул Александр Палий.

К слову, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов отмечал: военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.





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