Отравление в Солсбери: Доза «Новичка» могла убить до 4 тысяч человек

Количество нервного-паралитического вещества «Новичок», которое содержалось в флаконе для духов, использованного при отравлении Скрипалей, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
Об этом изданию The Times рассказал источник, работающий в сфере безопасности, пишет «Европейская правда».
Вещество, которое применили в Солсбери, утверждает источник, было 100-процентным «Новичком» – оно в 5-8 раз токсичнее чем боевые ядовитые VX-газы, изготовленные в Британии в середине прошлого века.
По его словам, двое российских агентов, обвиняемых в совершении нападения в Солсбери, привезли такое количество «Новичка», которое было способно вызвать значительную потерю жизней».
Напомним, двое россиян, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок» во флаконе из-под духов.