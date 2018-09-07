Отравление в Солсбери: Доза «Новичка» могла убить до 4 тысяч человек

Количество нервного-паралитического вещества «Новичок», которое содержалось в флаконе для духов, использованного при отравлении Скрипалей, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.

Об этом изданию The Times рассказал источник, работающий в сфере безопасности, пишет «Европейская правда».

Вещество, которое применили в Солсбери, утверждает источник, было 100-процентным «Новичком» – оно в 5-8 раз токсичнее чем боевые ядовитые VX-газы, изготовленные в Британии в середине прошлого века.

По его словам, двое российских агентов, обвиняемых в совершении нападения в Солсбери, привезли такое количество «Новичка», которое было способно вызвать значительную потерю жизней».

Напомним, двое россиян, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок» во флаконе из-под духов.

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