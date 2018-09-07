«Остановить жадные выплаты»: Гройсман заявил о пересмотре контрактов в «Нафтогазе»

Контракты с менеджментом «Нафтогаза» нужно просмотреть, чтобы установить «нормальные, а не космические» зарплаты.

Об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Председатель правительства, отвечая на вопросы избранников относительно премий руководству НАК «Нафтогаз Украины», согласился, что с «чрезмерными» выплатами нужно навести порядок.

«Нафтогаз» – это компания, не имеющая прямого управления правительством Украины. Согласно нормам корпоративного управления, у них есть независимый наблюдательный совет, у них есть законы, по которым они работают. Но я согласен с тем, что чрезмерные зарплаты и чрезмерные премии – с этим надо навести порядок. Поэтому первое решение правительства – остановить те безумные, я бы сказал, жадные выплаты, которые пытались провести по «Нафтогазу». Такое решение принято и суммы ограничены, поэтому никаких 45 миллионов они не получали», – подчеркнул глава правительства.

Владимир Гройсман добавил, что нужно пересмотреть все контракты, когда они заканчиваются, и установить «нормальные, а не космические» зарплаты.

«Хочешь работать на государство? Работай, получай достойную заработную плату, получай высокую заработную плату, но не заоблачную», – заявил Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, «Нафтогаз» выплатит 41 сотруднику $46 млн премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 лицо, которое «прямо или косвенно внесло значительный вклад в достижение результата».

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