ОБСЕ взяла под свой контроль ситуацию с химическими выбросами в Армянске

В СММ ОБСЕ прокомментировали ситуацию с химическими выбросами в оккупированном Российской Федерацией Армянске, а также связанные с этим угрозы для Херсонской области.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает «РБК-Украина».

«Я могу подтвердить, что наша команда в Херсоне следит за развитием событий. Мы тесно сотрудничаем с представителями власти, которая исследует эту ситуацию. Мы будем принимать защитные меры, если это будет необходимо. Результаты деятельности в этом районе будут выложены на нашем сайте», – рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) просит воздержаться от поездок на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.

Отмечается, что в ситуации острой необходимости поездки, при пересечении контрольно-пропускных пунктов на административной границе, ведомство просит обращаться к представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые дежурят на КПВВ, для получения индивидуальных средств защиты.

В Херсонской области готовы принять детей из оккупированного Россией Крыма, которые пострадали от химических выбросов, произошедших в районе Армянска.

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