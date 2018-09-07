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пятница, 7 сентября, 2018, 10:09 Экономика
Оборонный бюджет может вырасти на 23 миллиарда, – Гройсман

В Кабмине предлагают повысить оборонный бюджет Украины на 23 миллиарда гривен.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

«Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет 2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом – до 201 млрд грн», – говорится в сообщении.

Он добавил, что это позволит обновить вооружение и увеличить зарплату военным.

 
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