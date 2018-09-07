Новым и.о. главаря ДНР стал представитель «республики» в Минске Пушилин

Самопровозглашенная «ДНР» назначила временным исполняющим обязанности главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Он является председателем так называемой «Народной рады «ДНР» и представителем террористов в контактной группе в Минске.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на информресурсы боевиков.

Сразу после убийства главаря самоназванной «ДНР» Александра Захарченко временным исполняющим обязанности стал один из его заместителей Дмитрий Трапезников.

За неделю после назначения Трапезникова так называемая «прокуратура» самоназванной «республики» заявила, что выдвижение заместителя Захарченко на эту должность якобы не соответствовало «конституции».

В «прокуратуре» заявили, что новым главарем «ДНР» должен был бы стать первый заместитель председателя «Совета министров ДНР», которым не был Трапезников. Заодно отметим, что в «ДНР» вообще на сегодня не существует такой должности как заместитель председателя «Совета министров».

Поэтому 7 сентября «Народная рада» самоназванной «ДНР» выбрала нового временного исполняющего обязанности, которым стал Денис Пушилин.

Ранее редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука допустил, что новым главарем «ДНР» может стать кто-то из украинских экс-политиков, сбежавших в РФ.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

РосЗМІ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

За убийство Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

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