«Не пугайте людей»: Премьер ответил о готовности Украины к отопительному сезону

Отопительный сезон начнется вовремя, и для этого есть все необходимое: в частности, газ в хранилищах, с электроэнергией проблем нет, а система работает в штатном режиме.

Об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Народный депутат от фракции «Самопомощь» Алена Бабак обратилась к Премьер-министру Украины с вопросами относительно новой стоимости газа для населения и готовности к отопительному сезону, отметив, что старт сезона может быть несвоевременным.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что каждый год слышит об угрозе задержки старта отопительного сезона. «Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. И своевременность пуска – это ответственность муниципалитетов, и я не вижу в этом никаких проблем», – отметил Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что КМУ ведет «тяжелые дискуссии» с международными партнерами относительно стоимости газа: «Мы сейчас работаем над поиском оптимальных решений. Для меня главное в этих решениях – это как защитить каждого рядового гражданина».

Владимир Гройсман напомнил, что восемь лет работал мэром города, и подчеркнул, что ответственность за горячую воду, отопление, электричество, чистые улицы и т. п лежит на местном самоуправлении: «А сегодня, когда есть децентрализация, эта ответственность подкреплена десятками миллиардов гривен».

Глава правительства отметил, что отопительный сезон начнется вовремя, и для этого есть все необходимое, в частности, есть газ в хранилищах, с электроэнергией проблем нет, а система работает в штатном режиме.

Напомним, 6 сентября в Украине начала работу миссия МВФ во главе с Рон ван Роденом. В Минфине планируют обсудить с миссией МВФ продолжения сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года. Планируется, что миссия МВФ будет работать в Украине до 19 сентября.

Украина ожидает от мвф очередной транш в размере 2 млрд долл. В то же время МВФ выдвинул Украине ряд условий для предоставления этих средств, среди которых – повышение цен на газ для населения.

Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежной смене цены на газ для населения.

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