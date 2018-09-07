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пятница, 7 сентября, 2018, 19:11 Политика
НАЗК нашло в декларациях Денисовой признаки уголовных нарушений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовных правонарушений в трех электронных декларациях омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

Во время полной проверки отчетов о доходах уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2015, 2016 и 2017 годы были выявлены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Напомним, что проведение полных проверок начинается по информации, которая была получена от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, которые могут быть проверены.
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2018-09-07 20:38 :58