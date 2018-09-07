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пятница, 7 сентября, 2018, 19:20 Мир
На сайте парламента Канады зарегистрировали петицию в поддержку украинских политзаключенных

На сайте парламента Канады зарегистрирована петиция в поддержку украинских политзаключенных.

Об этом говорится на сайте правительства страны, передает «РБК-Украина».

Отметим, что петиция должна собрать 500 подписей, чтобы ее рассмотрело правительство Канады. Как отмечается, петиция требует от правительства Канады принять меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумка, Владимира Балуха и других. Кроме того, от канадского правительства требуют применить все возможные ограничительные меры в отношении людей, причастных к заключению указанных украинцев.

Добавим, что подписать документ могут только граждане Канады.

Напомним, вчера сообщалось, что петиция с требованием содействовать освобождению украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов.

Согласно данным на сайте, под петицией подписались 100 534 лица. Отметим, что в случае, необходимого количества подписей – а это 100 тысяч – администрация Белого дома должна сделать официальное заявление относительно Сенцова и усилить международное давление на Россию.

Напомним, петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов.

 
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