Минздрав обнародовало отчет об уровне вредных веществ в Херсонской области

Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, а здоровье детей и взрослых вне угрозы. Пока ни один ребенок или взрослый не были госпитализированы в учреждения здравоохранения области.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения о ситуации в Херсонской области в связи с выбросом химических веществ на заводе «Титан» в оккупированном Крыму.

Так, по данным МЗ, «сейчас уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, а здоровье детей и взрослых вне угрозы. Соответствующие структурные подразделения министерства и других министерств продолжают проводить регулярные лабораторные исследования воздуха и держать на контроле состояние здоровья жителей области», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 6 сентября по результатам лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено. В течение следующих дней будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, а результаты исследований будут подаваться ежедневно на заседании управления гражданской защиты населения Херсонской ОГА. Согласно них будут подготовлены рекомендации для местных органов власти.

Пока ни одного ребенка или взрослого не было госпитализировано в учреждения здравоохранения области, подчеркнули в МЗ. «От 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Уже осмотрено 700 детей в 6 населенных пунктах: у 12 из них выявлены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября и не может быть связано с воздействием химических веществ», – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Минприроды назвало причину влияния крымского «Титана»

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