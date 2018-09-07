Мотивация работников: Литовские фирмы сократили рабочее время, оставив зарплату без изменений

Две литовские компании решили бороться с ленью работников, частыми перерывами на кофе и просмотром интернет-сайтов, сократив количество рабочих часов, но оставили при этом прежней зарплату.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Delfi.

Отмечается, такие меры приняли компании Engineer и Valandinis.

В компаниях осознают, пишет издание, что надеяться на 100% отдачу и эффективность работников невозможно. Поэтому с этой недели они сократили рабочее время с 9.00 до 16.00.

Через полгода планируют сократить время работы еще на час – до 15.00. А если нововведение принесет результат, то работники этих компаний будут работать до 14.00.

Глава компании Engineer Витаутас Бартушис рассказал, что сократить рабочее время думал уже несколько лет.

«Ни для кого не секрет, что ни один работник на 100% не использует рабочее время. Цель – мотивировать сотрудников и создать такие условия, чтобы в рабочее время люди были более ориентированы на работу.

Поэтому мы сократили время работы на час. Но в будущем собираемся работать только до 14.00. Мы считаем, что такое решение улучшит настроение в коллективе, сотрудники смогут уделять больше времени своим семьям тоже, а цель компании – конвертировать это хорошее настроение в прибыль компании», – сказал Бартушис.

По его словам, работники восприняли эту весть с радостью. «Было два периода радости. Один – когда мы сообщили, что сокращается рабочий день, а другой – что зарплата не меняется, а может даже увеличивается», – сказал он.

По данным Rekvizitai.lt, в компании Engineer в июле средняя зарплата составляла 1300 евро, в Valandinis – чуть больше 1400 евро.

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