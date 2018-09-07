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пятница, 7 сентября, 2018, 22:46 Политика
Мэр Парижа предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина

Мэр Парижа Анн Идальго на следующей сессии городского совета предложит предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина.

Об этом Идальго написала в Twitter.

«Я предложу на следующем заседании парижской рады предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина города Парижа», – написала Идальго.

В серии из семи Твиттов она напомнила, что Сенцов выступал против российской аннексии Крыма и за это был отправлен в Сибирь на 20-летний срок заключения.

Идальго также написала, что Сенцов голодает уже 117 дней с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых удерживают в России.

«Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу выражения взглядов, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитания во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», – написала мэр.

Как сообщалось ранее, украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов станет одним из номинантов на премию Сахарова в 2018 году.
ПарижФранцияОлег Сенцовполитзаключенныеновости Украиныновости политики
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