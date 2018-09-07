Мэр Парижа предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина

Мэр Парижа Анн Идальго на следующей сессии городского совета предложит предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина.

Об этом Идальго написала в Twitter.

«Я предложу на следующем заседании парижской рады предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина города Парижа», – написала Идальго.

В серии из семи Твиттов она напомнила, что Сенцов выступал против российской аннексии Крыма и за это был отправлен в Сибирь на 20-летний срок заключения.

Идальго также написала, что Сенцов голодает уже 117 дней с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых удерживают в России.

«Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу выражения взглядов, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитания во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», – написала мэр.

Как сообщалось ранее, украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов станет одним из номинантов на премию Сахарова в 2018 году.

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