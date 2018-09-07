«Крымский титан» продолжает свою работу: Ситуация в Крыму и на Херсонщине может обостриться

Неизвестное химическое вещество, которое загрязнило территории оккупированного Крыма и Херсонской области, укладывает на больничные койки все больше людей. Так, в Госпогранслужбе сообщили, что отравились уже 37 их сотрудников, которые несли службу на админгранице с полуостровом.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Пограничников вооружили респираторами и приборами для измерения опасных веществ. За две недели после аварии на «Крымском титане» о экологическое бедствие заговорила также власти Херсонщины. В двух районах области, которые в потенциальной зоне поражения, от сегодня закрыли школы и садики. А детей отправляют в оздоровительные лагеря. Подчеркивают: в превентивных целях.

«Официального подтверждения того, что это за вещества, сейчас нет. Ученые работают. Когда они нам дадут это вещество, мы будем знать, как оно распространяется, и сможем более детально подсчитать, куда оно может распространиться. Но по состоянию на сегодня мы обозначили эти населенные пункты и считаем, что именно там в профилактических целях предложить детям временно выехать», – рассказывает начальник областного центра гидрометеорологии Юрий Кирияк.

Речь идет о почти 2 тысячи детей. Сто из них уже отправились на отдых в Скадовск, где будут оздоравливаться две недели. А в населенные пункты, расположенные вблизи «Титана», сегодня заехала спецтехника.

«Имеем территорию, которая может быть химически опасной. Сюда сегодня приехали 6 машин, которые будут обрабатывать эту территорию содовым раствором», – говорит начальник ГСЧС области Сергей Черный.

В опасную зону включили населенные пункты четырех объединенных общин Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области. Эксперты говорят: именно эти территории пострадали от выбросов больше.

«В Крыму влияние значительно меньше. Почему? Потому что северных ветров почти не бывает – они очень редки», – объясняет заведующий отделением организации лабораторных исследований Херсонского областного лабораторного центра Юрий Бушма.

Сегодня, говорят эксперты, ветер снова дует в сторону Крыма. Впрочем, если направление изменится, ситуация может обостриться. Ведь «Крымский титан» продолжает свою работу.

Эксперты тем временем отмечают: чтобы ввести действенные меры безопасности, необходимо понимать, от чего защищаться. Но окончательного ответа, что именно отравляет людей, пока нет. Поэтому советуют украинцам, которые оказались в зоне экологического бедствия, как можно меньше времени проводить на улице и плотно закрывать помещение.

Как сообщалось, Верховная Рада может признать ситуацию в Крыму химической атакой, если оккупанты не допустят туда международную миссию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экологическая катастрофа была вызвана тренировкой армии Российской Федерации. В свою очередь экс-заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз предупредил, что крымская катастрофа имеет свойство расширять свои масштабы.

Ирина Главацкая, «Первые о главном»

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