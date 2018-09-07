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пятница, 7 сентября, 2018, 21:48 Общество
Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве

Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

«В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате», – написал архиепископ на своей странице в соцсети Facebook в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного синода Вселенского патриархата.
Евстратий Зорятомосновости Украины
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2018-09-07 23:02 :38