Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве

Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

«В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате», – написал архиепископ на своей странице в соцсети Facebook в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного синода Вселенского патриархата.

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