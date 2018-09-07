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пятница, 7 сентября, 2018, 8:42 Политика
Комитет Верховной Рады поддержал увольнение министра соцполитики Ревы

Члены комитета поддержали проекты постановлений, которыми предлагается признать неудовлетворительной работу Минсоцполитики и освободить Реву с должности министра. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики поддержал увольнение министра соцполитики Андрея Ревы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Указано, что члены комитета рассмотрели соответствующие проекты постановлений: № 6345 об увольнении Ревы с должности министра социальной политики Украины и №8451 о признании работы Министерства социальной политики неудовлетворительной.

«По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений Верховной Рады, которым предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и освободить Реву с должности министра социальной политики», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министр соцполитики Андрей Рева назвал альтернативу субсидиям.
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2018-09-07 09:41 :43