Хакеры похитили данные банковских карточек 380 тысяч пользователей British Airways

Авиакомпания British Airways заявила о хакерской атаке, в результате которой были украдены данные 380 тысяч клиентов.

Об этом, ссылаясь на AFP, сообщает «Украинская правда».

Авиакомпания British Airways заявила, что личные и финансовые данные, включая 380 тысяч банковских карт клиентов, которые осуществили бронирование в период с 21 августа по 5 сентября, были украдены в результате взлома данных.

«Мы срочно расследуем кражу данных клиентов с нашего сайта и нашего мобильного приложения. Похищенная информация не включает данные про поездки или паспорта», – говорится в заявлении авиакомпании.

«Личные и финансовые детали клиентов, совершивших заказ на нашем веб-сайте и в приложении, были сломаны», – сказано в сообщении.

«Проблема взлома была решена, и наш веб-сайт работает нормально. Мы уведомили полицию и соответствующие органы», – заявили в авиакомпании.

BA рекомендует всем, кто считает, что его данные могут быть украдены, связаться со своим банком или поставщиком кредитных карт и придерживаться их рекомендаций.

Что касается компенсации, в BA заявили, что свяжутся с клиентами и будут решать вопрос в индивидуальном порядке.

Сейчас клиенты могут регистрироваться онлайн, как обычно, поскольку проблема решена, уверяют в авиакомпании.

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