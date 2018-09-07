Гривна понемногу отвоевывает свои позиции, – свежие курсы валют

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,22 грн/долл.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:

28,224632 грн за доллар;

32,836537 грн за евро;

0,413540 грн за российский рубль;

36,556529 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 сентября, курс всех валют (кроме фунта), снизился.

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