пятница, 7 сентября, 2018, 10:09 Экономика
Гривна понемногу отвоевывает свои позиции, – свежие курсы валют
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,22 грн/долл.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Так согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:
- 28,224632 грн за доллар;
- 32,836537 грн за евро;
- 0,413540 грн за российский рубль;
- 36,556529 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 сентября, курс всех валют (кроме фунта), снизился.
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