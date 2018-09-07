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пятница, 7 сентября, 2018, 10:09 Экономика
Гривна понемногу отвоевывает свои позиции, – свежие курсы валют

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,22 грн/долл.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так согласно информации, предоставленной НБУ, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:

  • 28,224632 грн за доллар;
  • 32,836537 грн за евро;
  • 0,413540 грн за российский рубль;
  • 36,556529 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 сентября, курс всех валют (кроме фунта), снизился.
курсы валютновости Украиныновости экономики
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